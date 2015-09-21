Олланд: ни одна европейская страна не может уклониться от приема беженцев

Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в марокканском Танжере президент Франции Франсуа Олланд, пишет ТАСС.

Говоря о распределении прибывающих в Европу беженцев, он подчеркнул, что эта процедура "должна осуществляться всеми европейскими странами". "Никто не может уклониться от этого, ведь иначе мы не будем принадлежать к единому сообществу, основанному на ценностях и принципах".

Как ожидается, вопрос о распределении 120 тыс. беженцев по странам Евросоюза будет обсуждаться 23 сентября в Брюсселе, где пройдет Совет ЕС на уровне министров внутренних дел стран сообщества.

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Ранее УНИАН сообщал, что вице-премьер-министр Чехии Павел Бєлобрадек угрожает обратиться в Европейский суд в случае принятия обязательных квот на распределение беженцев. Бєлобрадек отверг упреки в адрес Праги, Чехия проявляет недостаточную солидарность в вопросе распределения беженцев.