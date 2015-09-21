СМИ: на антитеррористический митинг в Стамбуле вышли 100 тысяч человек (фото)

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Многотысячный митинг на площади Йеникапи в Стамбуле был организован неправительственными организациями, отмечает агентство. В демонстрации принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обратившийся к гражданам с речью, в которой он назвал запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК) "последним оплотом терроризма".

"Не может быть и речи о малейших уступках терроризму", — заявил Эрдоган с трибуны.

Митингующие держали в руках государственные флаги. Многие повязали ленты со словами "мученики никогда не погибнут, родина не может быть поделена" в память о погибших при атаках курдских боевиков.

Как сообщал УНИАН ранее, в Турции 10 августа было совершено не менее четырех терактов, в результате которых погибли не менее шести представителей силовых структур, несколько представителей незаконных вооруженных формирований, более 10 человек были ранены.