Страны "Вышеградской четверки" высказались против введения в ЕС квот на беженцев

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы настаиваем на добровольности", - заявил чешский премьер Богуслав Соботка, цитирует агентство dpa.

Главы правительств четырех стран таким образом отреагировали на последнюю немецко-французскую инициативу о справедливом распределении соискателей убежища. Премьер Польши также высказалась против ужесточения иммиграции: "Куда это приведет? Один континент обезлюднивается, а другой - наполняется". По ее мнению, каждая страна должна принимать собственное суверенное решение относительно уровня вовлеченности, сообщает информагентство Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБерлин и Париж инициируют обязательные квоты распределения мигрантов

Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, прокомментировал ситуацию с пешим походом беженцев из Будапешта в Австрию. Он отметил, что когда австрийцы приезжают на автомобилях и автобусах подвозить беженцев, то по европейским законам они становятся перевозчиками нелегальных мигрантов. Коллеги Орбана пообещали ему поддержку в разрешении ситуации с беженцами в Венгрии.

В совместном заявлении по результатам саммита главы правительств призвали к усилению охраны внешних границ ЕС, создание регистрационных центров в наиболее пораженных странах и стабилизации ситуации в Сирии и Ливии, отмечается в сообщении агентства dpa. Одновременно они выступили против возобновления контроля на границах внутри ЕС.

Читайте такжеМассовый наплыв мигрантов превратит европейцев на меньшинство - премьер Венгрии

Как сообщал УНИАН, ранее чешский премьер-министр Богуслав Соботка заявил, что принятые на саммите Евросоюза в Брюсселе решения по миграционной проблематике стали победой стран "Вышеградской четверки".