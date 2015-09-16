В России суд оштрафовал Google за рекламу в почте

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд отменил решение суда первой инстанции. В апреле Замоскворецкий районный суд Москвы отказал истцу в иске о запрете компании Google читать его личную переписку и взыскать с ответчика 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Как сообщает LifeNews, истец — завкафедрой европейского права Гуманитарного университета в Екатеринбурге. По его словам, он заметил, что его электронную почту на Gmail читает «робот» Google.

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«Выяснилось, что все письма сканируются, вся информация из этих писем раскладывается по определенным категориям, по полочкам, выясняются мои потребительские интересы и в соответствии с этим выдается реклама прямо в [тексте] письма», - рассказал интернет-изданию сам истец.

Екатеринбуржец поставил под сомнение такой метод сбора данных и считает, что он может не соответствовать российскому законодательству и Европейской конвенции о защите прав человека.

Об иске юриста стало известно в феврале. Тогда же представительство Google в России объявило, что «за сервис Gmail ответчиком является компания Google Inc в США, и все претензии нужно предъявлять ей».

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Стоит отметить, что в компании Google не скрывают того, что поисковик анализирует помимо запросов пользователя и переписку по электронной почте. Однако реклама, формирующаяся на основании этих данных, доступна исключительно владельцу самой учетной записи Google, подчеркивают в компании.