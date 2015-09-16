Der Spiegel: Путин ускоряет раскол Сирии

Об этом пишет Беньямин Биддер в своей статье «Путин ускоряет раскол Сирии», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Запад может протестовать, сколько угодно, - Россия и дальше поставляет военное оснащение на побережье Сирии. Российские военные самолеты используют для этого воздушное пространство Ирана и Ирака. Это необходимо, поскольку Болгария отказала Москве в праве на полеты. С конца августа все больше и больше российских военных кораблей проходят через Босфор в Средиземное море. Многие транспортируют на палубе военную технику, которая, очевидно, предназначена для Сирии.

Американские спецслужбы считают, что Кремль уже разместил 200 морских пехотинцев и шесть тяжелых гаубиц возле сирийского портового города Латакия. Об этом сообщают «New York Times».

Кремль официально отрицает, что у него есть планы военной интервенции в Сирии. В этом контексте МИД уже обвинил Запад в «истерии». Однако, Владимир Путин недавно выбрал формулировку, которая заставила насторожиться многих наблюдателей. Отвечая на вопрос о возможных российских воздушных атаках в Сирии, президент сказал, что «об этом пока рано говорить».

Политологи видят в этом послание Западу: Кремль дает понять, что оставляет открытыми все варианты в Сирии, в том числе военный. «Президент отправил сигнал: «Ничто не исключено, все возможно», говорит Федор Лукьянов, московский эксперт по внешней политике и главный редактор журнала «Russia in Global Affairs» («Россия в глобальной политике»).

Увеличивается количество доказательств того, что Россия не только укрепила свою военно-морскую базу в сирийском Тартусе, но и размещается на авиабазе Джаблехе возле Латакии. Россияне устанавливают там центр управления полетами. «New York Times» также сообщают о строительстве жилого комплекса примерно для 1500 человек. За этим может следовать поставка истребителей типа Су-25 и МиГ-31, размышляет газета. Однако, эксперт по внешней политике Лукьянов считает маловероятным наземное наступление российских подразделений: «Риск слишком высок».

Строительство военной структуры на побережье Сирии позволит совершать атаки на «Исламское государство», а также на другие оппозиционные группы. К какому направлению склоняется Кремль, пока неясно. Путин в последнее время часто подчеркивает необходимость широкой «коалиции» против «Исламского государства». Этот призыв он повторил в понедельник. «Мы призываем другие страны присоединиться к нам», сказал Путин, который осудил «террористическую агрессию» в стране.

Лукьянов считает, что Москва серьезно обеспокоена успехами исламистов: «Растет вероятность того, что в Сирии одержит верх не умеренная оппозиция, а ИГ». Москва опасается распространения террористической сети на своей территории на Северном Кавказе и в соседних странах Центральной Азии.

Асада не обязательно сохранять любой ценой

Кроме того, свою роль играют геополитические соображения. «Он хочет усилить роль России как важного игрока за пределами постсоветского пространства», говорит Дмитрий Тренин из Московского центра Карнеги.

Существуют противоречивые оценки планов действующего президента России: «Намерение россиян – сохранить Асада у власти, а не бороться с ИГ», цитирует агентство Bloomberg неназванного чиновника правительства США.

С другой стороны, московский эксперт по внешней политике Лукьянов считает, что удержание власти Асада для Кремля – «не самоцель». Россия хочет – независимо от президента – сохранить основной режим алавитов, который мог бы организовать, по крайней мере, часть страны. В любом случае, «Россия не будет бороться за то, чтобы объединить земли под правительством Асада», сказал Лукьянов.

По сути, Россия ускоряет своего рода раскол Сирии. Запад слишком запутался в вопросе о том, что станет с Асадом. Но более важен вопрос о том, что «еще можно спасти из старого, светского сирийского государства». Так, скорее всего, можно создать противовес воинствующим исламистам.

Запад не может найти общего решения

В то время как Россия создает факты, Запад пытается определить единую позицию. Некоторые политики требуют остановить Россию. Другие – и глава ХСС Хорст Зеехофер – выступают за сотрудничество с Путиным против ИГ.

В конце сентября Путин летит на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Там Россия хочет представить себя важной сверхдержавой, которая действует на равных с Соединенными Штатами. Путин надеется на разговор с Бараком Обамой в Нью-Йорке. Пока, это выглядело так, как будто президент США не обращал внимания на своего российского коллегу.

Еще в июле Обама заявил, что у него сложилось впечатление, будто Путин отворачивается от режима Асада. По данным агентства Bloomberg, в Белом доме сторонники и противники спорят о сотрудничестве с Россией в борьбе против ИГ.