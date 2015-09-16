Der Spiegel: Абсурдное шоу с контролем в Германии

Об этом сообщает Хайке Кловерт в своей статье «Абсурдное шоу с контролем в Германии», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Двое граждан Южной Кореи и филиппинская семья в замешательстве. Они хотели сесть на поезд в Зальцбург, но он доехал только до Фрайлассинга. Там они сели в такси до границы. А теперь они стоят перед мостом через реку Заалах, нагруженные чемоданами и сумками. Вдалеке виднеются австрийские горы на фоне голубого неба. Отец-филиппинец недоумевает: «Мы должны туда перейти, так нам сказал таксист». А потом?

Пол Линднер знает ответ: «Пройдите еще километр, а затем садитесь на автобус 4 и спросите водителя, как добраться до Зальцбурга». Отзывчивый австриец хотел быстро съездить на велосипеде за покупками в Германию, потому что там это дешевле. Но сейчас 74-летний пенсионер полностью меняет этот план. «Давайте я провожу вас до автобусной остановки».

Это одна из самых абсурдных сцен, которые происходят на границе между Германией и Австрией. Поскольку контроль, который осуществляет полиция на мюнхенской федеральной дороге, распространяется только на движение из Австрии. Но таксисты не хотят застрять в пробке на обратном пути в Германию. Поэтому, некоторым пассажирам приходится проходить последние метры пешком – как филиппинской семье.

Скоростные поезда только иногда ходят в обоих направлениях, автобусов нет. Это отразилось на многих туристах и пассажирах.

Супружеская пара Йост из Ганновера хотела поехать на велосипедах по дороге S3 в Шварцах и Санкт-Файт в Австрии. Но также и для них во Фрайлассинге путь прервался. Теперь оба пенсионера пытаются проехать через границу. «У нас нет никакой карты, мы едем на авось», говорит 72-летний Зигфрид Йост.

На мюнхенской дороге стоят полицейские автобусы и служащие. Их количество варьируется в зависимости от времени суток, и это сделано намеренно. «Мы проводим контроль на разных уровнях интенсивности», говорит Маттиас Кнотт, пресс-секретарь полиции Мюнхена. Другими словами, то тут, то там, но никогда не осуществляется одинаково интенсивный контроль всей границы. Сколько служащих стоит, и где именно, он не скажет. Это действительно может сыграть контрабандистам на руку.

Кто знает окольные пути, свободно проходит через границу

Но контрабандистам нужна только дорога A8 из Зальцбурга в Мюнхен. В понедельник там еще был строгий контроль, а во вторник утром движение уже было беспрепятственным. Или они могут спросить пенсионера на велосипеде Линднера, который может назвать три моста через Заалах, где отсутствует контроль. Даже таксисты знают о таких окольных путях.

Но Мохамед, 28 лет, и его семья о них не знают. Вот почему две женщины и пять мужчин сидят на австрийской стороне границы под деревом. Измученные и напуганные. Они приехали из Дараа в Сирии, говорит Мохамед, и просто хотят, чтобы их не отправляли обратно на разбомбленную родину. «Гамбург, Берлин, Мюнхен, нам все равно», говорит Мохамед. Только не снова на войну, которая убила троих братьев Мухаммеда и оторвала одному ногу. Пострадавший брат сидит там и слушает. Брюки связаны под ногой, его костыли лежат в траве.

Полиция пугает семью. И служащие не стремятся что-то изменить. «Они хотят здесь работать или учиться? Это невозможно без визы или вида на жительство», говорит суровый чиновник другой семье, которая пересекла мост пешком. После напряженных пререканий и телефонного разговора со своим боссом, полицейский ведет беженцев через мост на территорию Германии.

Сначала посидеть – а потом ехать дальше в полицейской машине

А потом случается то, что бывает почти всегда: Беженцы сидят немного на траве у дороги, а затем едут в полицейском фургоне в ближайший офис полиции для регистрации – а оттуда в лагерь первичного приема беженцев. Поэтому, обещание того, что контроль позволит муниципалитетам получить передышку, федеральному правительству сдержать почти не удается. Недавно в Баварии перехватили беженцев, которые на самом деле хотели попасть в Швецию. Теперь они также оказались в лагере первичного приема беженцев в Баварии.

Беженцы, которые сейчас прибывают во Фрайлассинг, одни из последних, кто мог бы проскользнуть через забор на венгерской границе. Прежде чем страна надежно укрепила свои границы. Во вторник с утра до обеда на мюнхенской дороге полиция перехватила примерно 50 «незаконно проникших мигрантов».

Между тем, ходят слухи, что некоторым было отказано в пересечении границы. Представитель полиции Кнотт отрицал это: «Мы никого не возвращали». То есть, Германия по-прежнему готова помочь, когда дело доходит до приема беженцев.

Только это не должно больше так выглядеть.