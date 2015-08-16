Лукашенко копал картошку на территории своей резиденции (фото, видео)

Об этом агентство БЕЛТА сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Сперва Александр Лукашенко вместе с младшим сыном убирали картофель. С участком в 18 соток справились за полтора часа. Урожай порадовал – 7 десятков мешков картофеля", - говорится в сообщении агентства.

Вся собранная в этот день продукция будет передана в детские дома и дома престарелых.

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Также, в этот день на территории президентской резиденции стартовала и уборка бахчевых - арбузов и дынь.

"В прошлом году Президент на личном примере показал, что эти культуры в Беларуси можно и нужно выращивать. Год спустя под бахчевые культуры в резиденции белорусского лидера отвели площадь втрое больше", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко рекомендовал инвесторам работать ответственно, а не набивать карманы.

"Я любому инвестору, западному, внутреннему и восточному, говорю одно: относитесь к нашему государству и нашему народу, как к своей семье. Не будьте жлобьем, не набивайте карманы, дайте сначала что-нибудь людям, к которым вы пришли и обещали подарить счастье", - подчеркнул глава государства.