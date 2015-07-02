Президент Беларуси призвал инвесторов "не быть жлобьем" и работать ответственно

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 июля на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси, передает БЕЛТА.

"Вспоминаю рыдания отдельных граждан по поводу некоторых посадок, как они пишут, в последнее время: ай, Лукашенко посадил, - отметил Президент. - Так будет со всеми, кто придет на нашу землю набить карманы и уничтожить трудовые коллективы".

"Я любому инвестору, западному, внутреннему и восточному, говорю одно: относитесь к нашему государству и нашему народу, как к своей семье. Не будьте жлобьем, не набивайте карманы, дайте сначала что-нибудь людям, к которым вы пришли и обещали подарить счастье. Не будет этого - работать у нас не будете и такие инвестиции в нашу экономику нам не нужны. Мы сами будем справляться со своей экономикой", - подчеркнул глава государства.

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"Пришли работать - работайте", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь 1 июля полностью перешла на выпуск банковских карточек с микропроцессором (чипом).