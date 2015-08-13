Взрывы в Китае: более 3,5 тысяч человек вынуждены ночевать под открытым небом

Значительная часть порта оказалась разрушенной из-за взрыва и пожара, получили повреждения близлежащие здания и контейнеры, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Склад принадлежит компании Ruihai Logistics, которая специализируется на перевозках токсических химикатов, включая цианид натрия и толуолдиизоцианат. Пока неизвестно, есть ли опасность утечки химических средств. Также до сих пор пока остается неизвестным, что именно вызвало взрывы.

Более 3,5 тысяч человек в Тяньцзине были вынуждены ночевать под открытым небом во временном укрытии. В результате взрывов погибли по меньшей мере 50 человек, среди которых 12 пожарных. Более 700 человек получили травмы различной степени тяжести.

Взрывы и последующий пожар произошли вечером 12 августа в портовом городе Тяньцзин, расположенном в 120 километрах к юго-востоку от Пекина. Причиной стала детонация взрывчатых веществ в одном из контейнеров на территории порта. По оценкам китайского сейсмологического центра, по силе взрывы были эквивалентны трем и 21 тоннам тротила.