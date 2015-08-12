Власти Индии требуют от компании Nestle $99 миллионов из-за свинца в лапше
Индийские власти хотят получить от швейцарской корпорации Nestle 6,4 млрд рупий (около $99 млн) из-за лапши под брендом Maggy, которую признали опасными для здоровья из-за содержания свинца.
Об этом сообщает Bloomberg.
Иск к Nestle India подало министерство по делам потребителей Индии. Пищевой регулятор Индии ранее обвинил компанию в несоблюдении правил продовольственной безопасности. Опасная продукция была обнаружена в пяти индийских штатах.
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Регуляторы США, Великобритании и Канады провели собственные проверки лапши Maggi, произведенной в Индии, и не нашли в продукте следов содержания свинца. По мнению экспертов, Nestle контролирует 63% индийского рынка лапши быстрого приготовления.
Свою лапшу корпорация продавала в Индии около 30 лет. После запрета на продажу этих макаронных изделий, компания 29 июля заявила о первых убытках за последние 15 лет.