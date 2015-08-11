Google начал масштабную реструктуризацию бизнеса

Таким образом Google объявил о глобальной реструктуризации и создании новой головной компании Alphabet, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

Читайте такжеGoogle переводчик увеличил визуальный перевод до более чем 20 языков

"Мы сделали много вещей, которые в свое время казались безумными. Сегодня многими из этих сумасшедших вещей пользуются миллиарды людей - например, такими сервисами, как Google Maps, YouTube, Chrome и Android. И мы на этом не остановились", - говорится в заявлении одного из основателей интернет-гиганта Ларри Пейджа.

Он рассказал, что новой головной компании будут подчинены исследовательский центр Google X Lab, инвестиционные подразделения Google Ventures и Google Capital, видеоплатформа YouTube и другие интернет-фирмы, медицинская компания Calico, а также непосредственно корпорация Google Inc. Ларри Пейдж займет пост исполнительного директора Alphabet, а другой соучредитель - Сергей Брин - станет ее президентом. До конца 2015 года все акции Google будут автоматически конвертированы в акции Alphabet.

Фондовый рынок положительно отреагировал на новость реструктуризацию Google. Объявление о создании Alphabet поступило через час после закрытия американских бирж, однако это не помешало акциям Google добавить почти 5%.