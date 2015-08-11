В Германии разбился американский военный самолет

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. передает "ЕвроПравда".

Как сообщается, пилоту удалось катапультироваться и он отделался незначительными травмами.

Читайте такжеСША через два года представят самолет-гигант, размер которого превышает футбольное поле (фото, видео)

Причина аварии пока остается непонятной. Вместе с тем, чиновник местной полиции заявил, что самолет разбился во время выполнения маневров.

Сообщается, что самолет перевозил 100-килограммовую учебную бомбу.

В настоящее время пожарные пытаются потушить пожар на месте падения самолета, поскольку в связи с пожароопасной ситуацией в регионе есть риск того, что пламя может перекинуться на окрестные леса.