В Германии разбился американский военный самолет
15:29, 11 августа 2015Мир
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В баварском лесу на юге Германии разбился американский военный самолет F16.
Американский самолет / Фото BR24 Franken
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. передает "ЕвроПравда".
Как сообщается, пилоту удалось катапультироваться и он отделался незначительными травмами.
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Причина аварии пока остается непонятной. Вместе с тем, чиновник местной полиции заявил, что самолет разбился во время выполнения маневров.
Сообщается, что самолет перевозил 100-килограммовую учебную бомбу.
В настоящее время пожарные пытаются потушить пожар на месте падения самолета, поскольку в связи с пожароопасной ситуацией в регионе есть риск того, что пламя может перекинуться на окрестные леса.
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