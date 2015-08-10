В Стамбуле неизвестные обстреляли здание консульства США

По предварительным данным, в результате инцидента жертв и раненых нет, передает "Радио Свобода".

Полиция заявила, что нападавшим удалось сбежать после того, как силы безопасности открыли огонь.

Инцидент произошел через несколько часов после того, как боевики обстреляли полицейский участок в Стамбуле.

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Атаки происходят на фоне активного участия властей Турции в борьбе с боевиками группировки «Исламское государство» в регионе. В прошлом месяце Турция провела воздушные удары по позициям боевиков в Сирии. Кроме того, Анкара дала согласие на использование своих баз коалицией, возглавляемой США, в борьбе с исламистами.