В Стамбуле неизвестные обстреляли здание консульства США
Власти Турции сообщают, что утром 10 августа двое неизвестных обстреляли здание консульства США в Стамбуле.
По предварительным данным, в результате инцидента жертв и раненых нет, передает "Радио Свобода".
Полиция заявила, что нападавшим удалось сбежать после того, как силы безопасности открыли огонь.
Инцидент произошел через несколько часов после того, как боевики обстреляли полицейский участок в Стамбуле.
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Атаки происходят на фоне активного участия властей Турции в борьбе с боевиками группировки «Исламское государство» в регионе. В прошлом месяце Турция провела воздушные удары по позициям боевиков в Сирии. Кроме того, Анкара дала согласие на использование своих баз коалицией, возглавляемой США, в борьбе с исламистами.