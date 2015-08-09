В результате терракта на севере Афганистана погибло 22 человека

Террорист-смертник подорвал машину в провинции Кундуз на севере Афганистана, в результате взрыва погибло 22 человека.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на DPA.

Как рассказали местные власти, автомобиль с бомбой взорвал террорист-смертник.

Отмечается, что большинство жертв взрыва - участники неподконтрольных правительству военных, ведущих борьбу против "Талибана".

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Ранее УНИАН сообщал, что в результате авиаударов ВВС США в Сирии был ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды" - Мухсин аль-Фадли. По словам официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, террорист был убит на северо-западе страны, недалеко от границы с Турцией, еще 8 июля, когда ехал на автомобиле из города Сармада.