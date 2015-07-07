В Сирии боевик взорвал себя на посту военных: погибли 25 человек

В результате подрыва боевика группировки «Джебхат ан-Нусра» на посту вооруженных сил Сирии в городе Алеппо погибли не менее 25 человек, передает Reuters.

Отмечается, что погибшие — военнослужащие и представители союзных сил сирийской армии. Множество человек получили ранения разной степени тяжести. Читайте такжеСирийские военные отбили нападения повстанцев на севере Алеппо Источники отмечают, что вооруженные силы Сирии предотвратили попытку террористических группировок захватить город, пишет Gazeta.ru. Ранее сообщалось, что на северо-западе Сирии взорвалась мечеть с исламистами.

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