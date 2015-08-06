Греция может не успеть получить очередной транш до выплаты по госдолгу 20 августа

Об этом сообщает Stratfor.

В официальном Берлине считают, что Греция может не успеть заключить соглашение с международными кредиторами о третьем транше до срока очередного погашения задолженности, намеченного на 20 августа, сообщает Stratfor со ссылкой на Bild. Но даже в случае, если соглашение будет заключено, оно должно быть одобрено парламентами стран-членов еврозоны ранее указанной даты.

Кроме того, в правительстве Германии считают, что "стрижка" греческого государственного долга необязательна, для стабилизации ситуации хватит его реструктуризации, говорится в статье.

20 августа Греция должна будет выплатить Европейскому Центробанку 3,4 миллиарда евро (около $3,8 миллиарда), что, скорее всего, потребует новый транш, аналогичный 7,2 миллиарда евро кредита, который 20 июля спас Грецию от дефолта.

Европейская комиссия заявила, что МВФ будет присутствовать на переговорах 7 августа, но по правилам Фонда, не сможет официально принять в них участие, пока Греция не согласится на всеобъемлющие реформы.

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Stratfor отмечает, что руководство Греции выразило уверенность, что соглашение будет заключено 11 августа, чтобы 18 августа быть одобренным греческим парламентом, а днем позднее – другими странами ЕС.