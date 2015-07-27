В Греции стартовали переговоры с международными кредиторами

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на пресс-секретаря Еврокомиссии Мину Андрееву, передает "ЕвроПравда".

"Команды от институтов на местах, и работа началась немедленно", - сказала она.

"Переговоры должны вестись как можно быстрее", - отметила представительница Еврокомиссии.

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Андреева подтвердила, что представители Еврокомиссии и ЕЦБ находятся в Афинах, однако отказалась комментировать, участвует ли в переговорах представитель МВФ.

В частности, согласно информации издания, новый представитель МВФ в Греции остался в Вашингтоне, а чиновники среднего звена начали технические переговоры.

Андреева подчеркнула, что "хотя греческий парламент принял достаточные меры для начала переговоров, "больше реформ ожидается для того, чтобы обеспечить быстрое выделение средств".

"Это то, что обсуждается сейчас", - подчеркнула она.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство рассматривает 18 августа как оптимальную дату завершения переговоров. Этот срок определен с тем, чтобы Греция могла нормально провести 20 августа платеж по госдолгу на 3,2 миллиарда евро в пользу ЕЦБ.

Кроме того, греческий парламент одобрил законопроект об ускорении реформы гражданского судопроизводства и оздоровлении финансовых институтов, на чем настаивал Европейский Союз.