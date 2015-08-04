В Колумбии в результате падения вертолета погибло минимум 15 полицейских

По меньшей мере 15 сотрудников полиции погибли при крушении вертолета в ходе операции по ликвидации наркокартеля "Клан Усуга" на северо-западе Колумбии.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse.

"В ходе операции под названием "Агамемнон" по ликвидации наркокартеля "Клан Усуга" вертолет Blackhawk потерпел крушение между муниципалитетами Карепа и Чигородо. На борту находились 17 человек, из них 15 погибли, еще двое получили ранения", — заявили представители полиции.

Власти Колумбии начали кампанию по ликвидации наркокартеля несколько недель назад.

В прошлом месяце президент страны Хуан Мануэль Сантос увеличил вознаграждение за любую информацию, которая поможет в поимке главаря группировки Дарио Усуги (Dario Usuga), до 600 тысяч долларов.

Как заявили представители полиции, поимка главаря положит конец деятельности группировки.

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