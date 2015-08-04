В России назвали причину выдворения шведского дипломата

Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, передает Русская служба Би-би-си.

МИД России подтверждает, что на днях персоной нон грата был объявлен дипломатический сотрудник посольства Швеции в Москве.

"Данный шаг является ответной мерой на недружественные действия шведских властей в отношении дипломата посольства России в Стокгольме", - говорится в сообщении российского ведомства.

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Вчера официальный представитель шведского МИД Йохан Тегель сообщил, что высокопоставленный сотрудник посольства Швеции в Москве объявлен персоной нон грата. Имя дипломата не разглашается.

Ранее шведские власти выдворили российского дипломата вследствие того, что, по словам Йохана Тегеля, он "занимался деятельностью, не совместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях". Какие именно действия российского дипломата были так расценены шведской стороной и когда это произошло, он не уточнил.