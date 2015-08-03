Россия выдворяет шведского дипломата
Шведскому дипломату высокого ранга было сообщено о "нежелательности" пребывания в Москве, сейчас он вынужден отбыть в Швецию.
Эту информацию шведскому каналу SVT подтвердили в Министерстве иностранных дел Швеции, пишет Европейская правда.
"Я подтверждаю то, что шведский дипломат должен покинуть Россию", - сказал спикер МИД Швеции Йохан Тегель.
Согласно информации МИД Швеции, Россия не выдвинула никаких конкретных обвинений в адрес дипломата.
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По мнению ведомства, такой недружественный шаг можно объяснить тем, что недавно Швеция выдворила российского дипломата, и это является действием в ответ.
По словам представителя МИД Швеции, российский дипломат был выслан за поступок, который не подобает дипломату, в частности, его обвинили в нарушении Венской конвенции, которая регулирует вопросы дипломатического иммунитета и вопрос о шпионаже.
"МИД считает, что решение выслать нашего дипломата является безосновательным. Решение России не улучшит отношения наших стран" - подчеркнул Тегель.