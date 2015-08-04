В Мумбаи обрушился жилой дом, погибли 11 человек (фото)

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на полицию Индии.

Семь человек извлечены из-под завалов живыми. По данным спасателей, под завалами здания могут оставаться люди.

По данным властей, трехэтажный дом был построен более 50 лет назад и был поврежден проливными дождями, которые обычно продолжаются в этом регионе Индии с июня по сентябрь.

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Дом был признан небезопасным для проживания еще два года назад, однако несколько семей продолжали жить в нем.

Цены на недвижимость в Мумбаи - одни из самых высоких в Азии. Многие горожане вынуждены жить в старых, полуразрушенных зданиях. Около 60% населения мегаполиса живут в трущобах. За последние два года в результате обрушений жилых домов в Мумбаи погибли более 100 человек.