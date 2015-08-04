Полиция развернула в Стамбуле очередную антитеррористическую операцию - СМИ

Турецкая полиция начала сегодня в стамбульском районе Газиосманпаша операцию по задержанию членов экстремистских организаций. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Türk, в район въехала колонна полицейских машин и спецназа.

Операция, по данным телеканала, проводится против радикального крыла Партии народного освобождения, которое власти подозревают в совершении нескольких крупных терактов. В небе над городом барражируют вертолеты. О числе задержанных пока не сообщается.

Читайте такжеВ Турции в связи с риском терактов усилены меры безопасности

За последние недели в результате подобных антитеррористических операций в 39 провинциях страны было задержано более 1,3 тыс. членов Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство".