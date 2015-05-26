Швеция стала готовиться к нападению со стороны России

Об этом заявил премьер-министр Стефан Левен, комментируя участие в учениях Arctic Challenge Exercise, сообщает РБК-Украина.

"Оборона всегда располагает планом действий и вероятными решениями на случай российской провокации в воздухе. Всё зависит от ситуации. Это маневры, и мы исходим из того, что наша оборона обладает готовностью и планом действий на случай возможной российской агрессии", - заявил Левен.

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По его словам, Швеции нужно наращивать военную мощь, а участие в подобных учениях способствуют улучшению готовности сил обороны отразить возможную агрессию.