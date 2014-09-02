В Николаеве украли знаменитый кран "Захарий"

19:54, 02 сентября 2014
Курьёзы
33 0

Сегодня ночью был похищен известный плавающий кран "Захарий"

Кран Захарий был похищен / twitter.com/kranzahary

Об этом сообщает издание Морские бизнес-новости со ссылкой на собственные источники.

"Сегодня ночью к крану приблизились 2 буксира, неизвестные обрубили швартовочные тросы и утащили "Захарий" в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПопов уверяет, что авария «Захария» не остановила строительство метро

Кран был передан на хранение ООО "ЗАВОД ОКЕАН". По данному факту руководство предприятия подало заявление в милицию, идет следствие.

Напомним, кран "Захарий" находился на ПАО НСЗ "Океан" на ремонте после крушения, после которого его удалось полностью восстановить.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter