В Николаеве украли знаменитый кран "Захарий"
19:54, 02 сентября 2014Курьёзы
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Сегодня ночью был похищен известный плавающий кран "Захарий"
Кран Захарий был похищен / twitter.com/kranzahary
Об этом сообщает издание Морские бизнес-новости со ссылкой на собственные источники.
"Сегодня ночью к крану приблизились 2 буксира, неизвестные обрубили швартовочные тросы и утащили "Захарий" в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
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Кран был передан на хранение ООО "ЗАВОД ОКЕАН". По данному факту руководство предприятия подало заявление в милицию, идет следствие.
Напомним, кран "Захарий" находился на ПАО НСЗ "Океан" на ремонте после крушения, после которого его удалось полностью восстановить.
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