Россия может прекратить поддерживать Сирию – президент Турции

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Об этом сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Stratfor со ссылкой на издание Daily Sabah.

Эрдоган заявил, что на данный момент российско-сирийские отношения свидетельствуют о том, что Путин не собирается поддерживать режим Ассада до конца.

Такой вывод президент Турции сделал на основании своей деловой встречи с Путиным, которая прошла 13 июня в Баку.

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Издание отмечает, что Россия выступает за диалог между сирийским режимом и Саудовской Аравией.