Россия может прекратить поддерживать Сирию – президент Турции
14:40, 03 августа 2015Мир
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Президент России Владимир Путин может поставить крест на сирийском президенте Башаре аль Ассаде и в будущем лишить его режим поддержки Кремля.
REUTERS
Об этом сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Stratfor со ссылкой на издание Daily Sabah.
Эрдоган заявил, что на данный момент российско-сирийские отношения свидетельствуют о том, что Путин не собирается поддерживать режим Ассада до конца.
Такой вывод президент Турции сделал на основании своей деловой встречи с Путиным, которая прошла 13 июня в Баку.
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Издание отмечает, что Россия выступает за диалог между сирийским режимом и Саудовской Аравией.
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