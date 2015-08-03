Израильский суд разрешил арестовывать без суда подозреваемых в терактах против палестинцев

Теперь израильтян, подозреваемых в причастности к терактам, разрешено держать в тюрьмах без решения суда на протяжении практически неограниченного срока, сообщает русская служба Би-би-си.

Ранее подобная мера пресечения, так называемое "административное задержание", применялась главным образом по отношению к палестинцам.

Поводом для принятия такого решения стал поджог двух домов в палестинской деревне Дума. В результате инцидента погиб полуторагодовалый ребенок. Кроме того, его родители и брат были госпитализированы с ожогами.

Читайте такжеПалестинский министр скончался после драки с израильскими пограничниками Организаторы поджога пока официально не установлены, однако власти страны склоняются к мнению, что за происшествием стоят израильские правые радикалы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал поджог терактом.

Как отмечают израильские СМИ, в последнее время количество нападений на палестинцев со стороны ультраправых сократилось, однако сами нападения стали более жестокими.

При этом израильтян, в отличие от палестинцев, арестовать без доказательств до настоящего момента было нельзя.