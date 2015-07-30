Лукашенко приказал найти в Белоруссии большие объемы нефти

19:22, 30 июля 2015
Мир
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не верит, что в недрах страны нет нефти и газа.

Лукашенко / Скриншот Youtube

Об этом он заявил 30 июля, принимая с докладом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Ковхуто, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что этот вопрос поднимался и ранее, но предыдущий состав правительства во главе с прежним премьер-министром не преуспели в данном направлении. 

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Он обратил особое внимание на серьезные недоработки по разведке недр. "Я просто не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ, - отметил Александр Лукашенко. - На подобных территориях в России и других странах добывается немало нефти и природного газа, а также ценных металлов - то, что создает основу благосостояния и устойчивости любой экономики любого государства". 

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