Рядом с обломком пропавшего в прошлом году "Боинга" обнаружили чемодан

Об этом сообщает издание Journal de L’ile de la Reunion.

Сильно поврежденный чемодан на колесиках обнаружил местный житель Джонни Бег, ранее нашедший обломок фюзеляжа.

«Чемодан был там и вчера, однако тогда на него никто не обратил внимание», — рассказал он.

Один из журналистов Journal de L’ile de la Reunion опубликовал в своем Twitter фото найденного чемодана. Может ли идти речь о багаже, находившимся на борту рейса MH370, пока неизвестно.

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Напомним, ранее эксперты по авиационной безопасности заявили о наличии "высокой степени уверенности" в том, что найденный на французском острове Реюньон в Индийском океане фрагмент крыла самолета может принадлежать пропавшему в прошлом году малайзийскому "Боингу".

"Боинг-777", следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта прошлого года. На его борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров из 14 стран, в основном граждане Малайзии и Китая. В конце января 2015 года все они официально были признаны погибшими.