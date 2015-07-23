Парламент Греции пошел на уступки ЕС для получения 85 млрд евро помощи

Этот документ позволит Афинам начать переговоры с международными кредиторами по новой программе финансовой помощи объёмом 85 млрд евро, сообщает русская служба Би-Би-Си.

За предложенный правительством законопроект проголосовали 230 депутатов, 63 высказались против и пять воздержались.

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Среди тех, кто голосовал против законопроекта - 31 депутат от партии "Сириза", которая составляет основу правящей коалиции. Это меньше, чем на прошлой неделе, когда парламент Греции принял закон об увеличении налогов и сокращении государственных расходов.

После того, как парламент утвердил программу реформ, согласованную с европейскими кредиторами, Греция получила доступ к экстренным фондам Европейского центробанка.