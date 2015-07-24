Переговоры Греции с кредиторами отложили, ищут безопасное место для их проведения - СМИ
Дата официальных переговоров между Грецией и "тройкой" кредиторов перенесена, поскольку сейчас ведется поиск безопасного места для их проведения.
Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии, пишет Европейская правда.
Как отмечается, греческие чиновники неоднократно заявляли, что переговоры о финпомощи на 86 млрд евро ($94 млрд) начнутся в Афинах в пятницу.
Читайте такжеСМИ: Греция просила у России на печать драхмы 10 миллиардов долларов
"Но представители кредиторов Греции - Европейской комиссии, Европейского Центрального Банка и Международного валютного фонда - говорят, что они не могут начать переговоры до тех пор, пока не будет найдено надежное место, учитывая чувствительность темы и тот факт, что многие греки не любят кредиторов, учитывая болезненные реформы, которые должна внедрять страна", - говорится в сообщении.
По данным издания, "существуют некоторые материально-технические вопросы, которые нужно решить, особенно с точки зрения безопасности", рассматривают несколько вариантов.
Напомним, парламент Греции пошел на уступки ЕС для получения 85 млрд евро помощи.