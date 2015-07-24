Переговоры Греции с кредиторами отложили, ищут безопасное место для их проведения - СМИ

Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии, пишет Европейская правда.

Как отмечается, греческие чиновники неоднократно заявляли, что переговоры о финпомощи на 86 млрд евро ($94 млрд) начнутся в Афинах в пятницу.

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"Но представители кредиторов Греции - Европейской комиссии, Европейского Центрального Банка и Международного валютного фонда - говорят, что они не могут начать переговоры до тех пор, пока не будет найдено надежное место, учитывая чувствительность темы и тот факт, что многие греки не любят кредиторов, учитывая болезненные реформы, которые должна внедрять страна", - говорится в сообщении.

По данным издания, "существуют некоторые материально-технические вопросы, которые нужно решить, особенно с точки зрения безопасности", рассматривают несколько вариантов.

Напомним, парламент Греции пошел на уступки ЕС для получения 85 млрд евро помощи.



