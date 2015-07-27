При взрыве возле отеля в Сомали погиб сотрудник посольства Китая

Об этом в понедельник со ссылкой на посольство сообщает Синьхуа.

По информации посольства, один из охранников погиб от тяжелых ранений, еще трое сотрудников проходят лечение.

Офицер полиции Могадишо Абдулл Мохамед сообщил агентству, что террорист-смертник подорвал свой автомобиль у входа в отель. Жертвами стали 15 человек, большинство из них мирные жители.

Китайское посольство располагается на последних двух этажах фешенебельного отеля "Джазира", в котором находятся иностранные посольства и иногда проходят правительственные встречи на высоком уровне. Часть помещений посольства КНР пострадала при взрыве.

Агентство Reuters передает со ссылкой на медиков, что всего в результате взрыва погибли 13 человек, 21 был ранен.

Ранее УНИАН сообщал, что ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка "Аль-Шабааб", которая назвала это местью за военные операции армии Сомали и Африканского Союза против боевиков.