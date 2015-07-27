Жертвами теракта в Сомали стали более 12 человек (фото)
Более 12 человек погибли в результате взрыва рядом с отелем "The Jazeera Palace Hotel" автомобиля со взрывчаткой.
Многие другие получили ранения, передает The New York Times со ссылкой на свидетелей и местные власти.
Ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка "Аль-Шабааб", которая назвала это местью за военные операции армии Сомали и Африканского Союза против боевиков.
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До этого инцидента отель считался одним из самых безопасных мест в Сомали, несмотря на предыдущие нападения.
Президент Сомали Хассан Шейх Мухамуд осудил данный инцидент, назвав его террористической атакой.
«Террористы хотят помешать выбору людей жить в мире, которого никогда не будет», - заявил глава африканского государства.
Ранее УНИАН сообщал, что в Сомали террористы уничтожили бронированное авто с иностранными дипломатами, минимум 10 жертв.