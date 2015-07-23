В Афганистане на рынке прогремел взрыв, погибли 19 человек

Взрыв произошел 22 июля в городе Алмар, который находится в провинции Фарьяб. Об этом сообщает Крым. Реалии.

По сообщению губернатора этой провинции Абдула Саттара Барези, среди погибших были женщины, дети, и, по меньшей мере, один афганский солдат. Барези отметил, что еще как минимум 40 человек были ранены.

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В местной полиции сообщили, что целью нападавших были военные, но большинство жертв являются гражданскими.

Пока никто ответственности за взрыв не взял, который прогремел перед вторым раундом мирных переговоров между властями Афганистана и представителями группировки «Талибан».