Боевики «Исламского государства» подтвердили гибель своего главаря - СМИ

Главари боевиков экстремистской организации "Исламское государство" в городе Мосуле на севере Ирака в четверг присягнули новому "халифу" Абу Аля Аль-Афри после подтверждения известия о смерти лидера боевиков известного как Абу Бакр Аль-Багдади, сообщил иракскому информагентству Waradana источник в городе, передает РИА Новости.

"Командиры организации (ИГ) подтвердили гибель Абу Бакра Аль- Багдади, раненного несколько дней назад во время американского авиаудара. Он умер на руках своего врача в сирийском городе Ракка, куда он был доставлен после ранения", — сообщил источник.

Присяга верхушки боевиков новому "халифу" ИГ прошла накануне в большой мечети "Саддама" в городе Тальафаре рядом с Мосулом.

В социальных сетях и на сайтах иракских СМИ пишут, что новым главарем фанатиков исламистов ИГ, демонстрирующих беспрецедентную жестокость, стал Абдуррахман Мустафа Аль Шейхлар, получивший прозвище Абу Аля Аль-Афри.

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Аль- Афри родом из Тальафара, по образованию педагог, учитель физики, также изучал богословие и подрабатывал извозом на небольшом микроавтобусе. Уже в 90-х годах стал первым в Тальафаре проповедником такфиристкой и джихадисткой идеологии, которую проповедовал тайно, а порой открыто в большой рыночной мечети в Тальафаре. В 2004 бежал из родного города, преследуемый американскими властями и примкнул к Аль-Каиде. Его называли председателем консультационного совета Аль-Каиды в Ираке. Как и его предшественник, был схвачен американцами, но через некоторое время отпущен на свободу.