Обрушение казармы ВДВ в Омске: число погибших достигло 18
09:40, 13 июля 2015Мир
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Количество погибших из-за обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске достигло 18, ведется поиск пятерых.
В казарме были 337 военнослужащих / omskzdes.ru
Об этом УНИАН сообщили в Минобороны РФ.
"По состоянию на 08.30 13 июля из-под завалов извлекли 37 военнослужащих, 18 из них погибли, ведется поиск пятерых военнослужащих", - отмечается в сообщении. 19 десантников находятся в медицинских учреждениях.
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