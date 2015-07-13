Обрушение казармы ВДВ в Омске: число погибших достигло 18

Об этом УНИАН сообщили в Минобороны РФ.

"По состоянию на 08.30 13 июля из-под завалов извлекли 37 военнослужащих, 18 из них погибли, ведется поиск пятерых военнослужащих", - отмечается в сообщении. 19 десантников находятся в медицинских учреждениях.

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