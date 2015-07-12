В ЕС заявили о проекте договоренностей с Грецией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам после завершения заседания Еврогруппы перед началом Евросаммита президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

"Мы прошли долгий путь, но несколько больших проблем еще остаются открытыми. Об этом мы сообщили лидерам, и они будут принимать решение", - отметил президент Еврогруппы.

Читайте такжеСаммит ЕС по ситуации в Греции отменен, состоится саммит стран еврозоныВ свою очередь министр финансов Люксембурга Пьер Грамегна сообщил, что "проект будет передан главам государств". "Мы достигли значительного прогресса, но есть еще скобки в тексте, и главы государств должны завершить эту работу", - сказал он.