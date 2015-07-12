Еврогруппа не договорилась по Греции, переговоры продолжатся сегодня

Еврогруппа не нашла решения относительнопредложений правительства Греции в отношении реформ, которые позволят предотвратить финансовому кризису. Переговоры продолжатся утром воскресенья.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сделал президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум в субботу в Брюсселе по окончании заседания министров финансов стран, которые принадлежат к Еврогруппе.

Читайте такжеМинистры финансов еврозоны в субботу примут "важное решение" по Греции"Мы продолжим наши переговоры завтра в 11.00. Мы провели обстоятельное обсуждение греческих предложений. Вопрос авторитета и доверия был предметом обсуждения, также, конечно, финансовые вопросы. Но мы не закончили обсуждение, и мы продолжим в 11.00", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, международные кредиторы положительно оценили программу реформ, направленную Афинами и необходимую для заключения нового соглашения о предоставлении Греции помощи.