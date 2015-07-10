В Белграде запретили все публичные мероприятия к 20-й годовщине бойни в Сребренице

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Предупреждаю всех, кто планирует проводить такие акции, что полиция не позволит их", – сказал министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

В полиции объяснили запрет соображениями безопасности.

Ограничение касается как акций по чествованию памяти жертв, так и собраний ультранационалистов, которые угрожали сорвать траурные мероприятия.

Инициатива-7000, сербская неправительственная организация под руководством активиста Дусана Масича планировала 11 июля в Белграде акцию, во время которой около семи тысяч человек должны были лечь на тротуар возле парламента.

Читайте такжеРоссия заблокировала резолюцию Совета безопасности ООН в СребреницеПо словам организаторов, таким образом они хотели почтить память более восьми тысяч мусульманских мужчин и мальчиков, которые погибли от рук армии боснийских сербов в соседней Боснии и Герцеговине во время резни 1995 года.

Некоторые сербские ультранационалистические организации, которые отрицают геноцид, заявляли о намерении препятствовать этой акции.