Россия прекращает авиасообщение с другими странами

Решение принято в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующее поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ 25 марта 2020 года.

«Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям Правительства Российской Федерации», - говорится в документе.

Минтранс и МИД РФ до 30 марта создадут план вывоза граждан из-за границы с привлечением воздушных судов Минобороны и гражданских авиакомпаний.

По последним официальным данным, в России коронавирусной инфекцией заразились 658 человек, выздоровели – 29, об умерших не сообщается.

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