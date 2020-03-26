Теракт в Новой Зеландии: подозреваемый в убийстве 51 человека признал свою вину

Тарранту грозит пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения.

Брентон Таррант, которого подозревают в убийстве 51-го человека во время нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерче, признал свою вину.

Читайте такжеВ Новой Зеландии запретили террористический «манифест» стрелка, устроившего бойню в Крайстчерче

Об этом сообщает BBC.

29-летний мужчина также признался в покушении на убийство еще 40 людей и терроризме. Ранее он не признавал свою вину.

Суд над подозреваемым должен был состояться в июне. Тарранту грозит пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения. Такое наказание суд до сих пор никогда не принимал в Новой Зеландии.

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2019 года в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы в новозеландском городе Крайстчерч погиб 51 человек, не менее 39 получили ранения. Это нападение стало крупнейшим по количеству жертв в истории страны. Ответственность за стрельбу взял на себя 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, который прибыл в Новую Зеландию для осуществления этого нападения. Стрелок обнародовал свой «манифест» на более 80 страниц, где пытался объяснить мотивы нападения. Документ содержит расистские, анти-имигрантские и антимусульманские формулировки. В Новой Зеландии его распространение является незаконным.