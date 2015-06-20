СМИ: Путин усомнился в весомости позиции Канады в G7
Россия может в будущем вернуться в "Большую семерку" несмотря на позицию Канады.
Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает Эхо Москвы со ссылкой на канал СВС.
"Я не хочу никого обидеть, но если США скажет, что Россия должна вернуться в "Большую восьмерку“, то премьер-министр Канады изменит свое мнение", - цитирует Путина телеканал.
Читайте такжеКанада, Германия и Великобритания настаивают на важности единой позиции стран G7 по ситуации в УкраинеРанее канадский премьер Стивен Харпер заявлял, что готов не только продлить уже принятые санкции против России и сепаратистов на востоке Украины, но и ввести новые.
Напомним, в начале июня прошел саммит лидеров стран Большой семерки. По итогам саммита канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры G7 приняли решение увязать вопрос санкций против России с выполнением ею минских договоренностей.