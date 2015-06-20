СМИ: Путин усомнился в весомости позиции Канады в G7

Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает Эхо Москвы со ссылкой на канал СВС.

"Я не хочу никого обидеть, но если США скажет, что Россия должна вернуться в "Большую восьмерку“, то премьер-министр Канады изменит свое мнение", - цитирует Путина телеканал.

Читайте такжеКанада, Германия и Великобритания настаивают на важности единой позиции стран G7 по ситуации в УкраинеРанее канадский премьер Стивен Харпер заявлял, что готов не только продлить уже принятые санкции против России и сепаратистов на востоке Украины, но и ввести новые.

Напомним, в начале июня прошел саммит лидеров стран Большой семерки. По итогам саммита канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры G7 приняли решение увязать вопрос санкций против России с выполнением ею минских договоренностей.