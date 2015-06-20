Россия отреагировала на продление санкций против аннексированного Крыма

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что продление санкций против аннексированного Крыма не изменит позицию России.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с продлением Евросоюзом санкций против Крыма, текст которого есть распоряжении УНИАН.

«Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Пора это принять как данность, которую невозможно изменить методами экономического и политического шантажа. Нажимная «санкционная» тактика в отношении России абсолютно бесперспективна - ошибочно ожидать, что она заставит нас поступиться национальными интересами и принципиальной позицией по ключевым вопросам», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму свет будет в полтора раза дороже, чем на материковой Украине

По мнению российского внешнеполитического ведомства, данные ограничения являются ничем иным, как «попыткой ЕС «наказать» жителей полуострова, осуществивших в ходе референдума свободный выбор в пользу воссоединения с Россией».

Утверждается, что в соответствии с положениями международного права абсолютно недопустима дискриминация «крымчан и севастопольцев по политическому и территориальному признаку».

«Мы все помним исторические примеры коллективного наказания народов. Трудно было представить, что Европа столкнется с этим в XXI веке», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым.

16 марта при военной и политической поддержке РФ в Крыму состоялся неконституционный референдум о самоопределении. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% из числа тех, кто принял участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым - и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

В 2014 году США и ЕС ввели ряд санкций в отношении представителей нелегитимной крымской власти, а в декабре 2014 года президент США Барак Обама распорядился запретить торговлю и инвестирование в оккупированный Россией Крым.

Читайте такжеВозвращение кораблей Украины из оккупированного Крыма зависло - Генштаб ВСУ

19 июня ЕС продлил санкций против Крыма до 23 июня 2016 года.

Санкции касаются импорта продукции, производимой в Крыму или Севастополе, инвестиций, туристических услуг, в частности, европейские круизные корабли не могут заходить в порты полуострова, кроме случаев чрезвычайной ситуации, экспорта определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетического сектора, а также связанных с разведкой, добычей и производством газовых, нефтяных и минеральных ресурсов.