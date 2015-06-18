В Чаде запретили носить паранджу - опасаются смертников

Правительство Чада возложило ответственность за нападения 15 июня в столице страны Нджамене на нигерийскую экстремистскую группировку «Боко Харам», сообщает Радио Свобода.

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Премьер-министр Чада Кальзеубе Пахими Деубе заявил в среду, что отныне запрещено ношение не только паранджи, но и любого другого одеяния, оставляющего открытыми только глаза. По его словам, этот тип одежды является маскировкой для боевиков. Он отметил, что нарушителей будут задерживать и судить. Глава правительства Чада добавил, что из магазинов силами безопасности будут изъяты и сожжены все мусульманские платки, полностью прикрывающие лицо.

Кальзеубе Пахими Деубе заявил о своем решении накануне священного для мусульман месяца Рамадан.

В Чаде, где живут в основном мусульмане, размещены региональные силы для борьбы с боевиками «Боко Харам».

Исламисты в прошлом часто использовали для совершения атак женщин-смертниц, которые прятали взрывные устройства под одеждой.