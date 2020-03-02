Захват заложников на Филиппинах: преступник сдался полиции (видео)
16:24, 02 марта 2020Мир
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Он удерживал десятки людей около девяти часов. Погибших нет, один человек пострадал.
Колишній охоронець торговельного центру тримає в заручниках майже 30 співробітників
Вооруженный мужчина, который взял в заложники людей в торговом центре в Маниле на Филиппинах, сдался полиции.
Читайте такжеВ Таиланде солдат устроил стрельбу в торговом центре: есть погибшие (фото, видео)Об этом сообщает Pappler.
Все заложники, которых мужчина удерживал около девяти часов, освобождены. Погибших нет, один человек пострадал.
Как отмечается в сюжете ТСН, преступником оказался бывший охранник торгового центра. Таким образом он решил отомстить за свое увольнение.
Силовики провели спецоперацию. Для этого к месту событий направили отряды спецназовцев, подогнали кареты «скорой», а внутри помещения были слышны выстрелы.
Ранее УНИАН сообщал, как вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек в торговом центре на Филиппинах.
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