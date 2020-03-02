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Захват заложников на Филиппинах: преступник сдался полиции (видео)

16:24, 02 марта 2020
Мир
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Читайте такжеВ Таиланде солдат устроил стрельбу в торговом центре: есть погибшие (фото, видео)Об этом сообщает Pappler.

Все заложники, которых мужчина удерживал около девяти часов, освобождены. Погибших нет, один человек пострадал.

Как отмечается в сюжете ТСН, преступником оказался бывший охранник торгового центра. Таким образом он решил отомстить за свое увольнение.

Силовики провели спецоперацию. Для этого к месту событий направили отряды спецназовцев, подогнали кареты «скорой», а внутри помещения были слышны выстрелы.

Ранее УНИАН сообщал, как вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек в торговом центре на Филиппинах.

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