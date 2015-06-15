Молодой солдат пешком перешел из КНДР в Южную Корею

Как отмечают в ведомстве, юноша перешел границу пешком.

Так называемая демилитаризованная зона густо заминирована, ее охраняет около миллиона солдат, и лишь немногим удалось пересечь сухопутную границу между КНДР и Южной Кореей, сообщает ВВС Украина.

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Одним из самых резонансных случаев стал побег северокорейского солдата в 2012 году.

До того последний подобный случай бегства через границу северокорейского солдата произошел в 2010 году.