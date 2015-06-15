Очередные переговоры Греции с международными кредиторами не принесли результатов

Очередная попытка переговоров между Грецией и ее международными кредиторами в воскресенье, 14 июня, закончилась безрезультатно. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Хотя некоторый прогресс состоялся, переговоры не были успешными, поскольку между планами греческих чиновников и общими требованиями Еврокомиссии, Европейского центробанка и Международного валютного фонда остаются заметные разногласия", - цитирует представителя Еврокомиссии информагентство AFP.

При этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и в дальше убежден, что с увеличением усилий по реформам со стороны греческой стороны и при наличии политической воли всех сторон решение можно найти до конца месяца.

Читайте такжеГреция готова заключить соглашение с кредиторами и завершить кризис"Греция называет условия кредиторов "иррациональными", сообщает источник AFP в правительстве страны. По его данным, на этот раз переговоры длились 45 минут. В Афинах возлагают вину на МВФ, чья позиция была "непримиримой и грубой", поскольку МВФ и дальше настаивал на урезании пенсий и повышении налога на добавленную стоимость, сообщает источник агентства.

Дальнейшие переговоры Афин пройдут с представителями Еврогруппы, пишет Reuters. В следующий четверг, 18 июня, в Люксембурге должна состояться встреча министров финансов стран Еврозоны.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал переговоры международных кредиторов с Грецией о реструктуризации долга "скольжением коровы на льду".