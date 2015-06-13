Эксперты ВОЗ ожидают рост числа заражений коронавирусом MERS

Как сообщает Би-би-си, при этом ВОЗ утверждает, что "не видит свидетельств" широкого распространения вируса и считает преждевременным говорить об эпидемии.

Читайте такжеВОЗ: распространению вируса MERS в Южной Корее способствовали врачиВ общей сложности уже около 140 человек в Южной Корее заразились вирусом Mers и 14 скончались с момента, когда был зафиксирован первый случай заражения.

Специалисты рекомендуют властям страны оставаться начеку.

MERS вызывается новым типом коронавируса, который сочетает элементы обыкновенной простуды и Sars (тяжелого острого респираторного синдрома). Первые случаи заражения были зарегистрированы на Ближнем Востоке в 2012 году, в июне того же года в Саудовской Аравии был зафиксирован первый летальный исход. Способ распространения вируса до конца не изучен. Не исключено, что он передается воздушно-капельным путем, когда больной человек кашляет или чихает. Симптомы заболевания включают высокую температуру, кашель и затрудненное дыхание, однако MERS может также вызывать воспаление легких и отказ почек. В настоящий момент вакцины от вируса или курса лечения MERS не существует, и около 36% процентов заразившихся умерли.

"Поскольку вспышка была большой и комплексной, следует ожидать новых случаев заражения, - заявил помощник генерального директора ВОЗ Кейдзи Фукуда, выступивший в Сеуле, чтобы огласить результаты продолжавшегося неделю расследования. – Но в настоящее время у нас нет свидетельств того, что распространение инфекции продолжается"

Все случаи заражения в Южной Корее были так или иначе связаны с лечебными учреждениями, однако ВОЗ требует от южнокорейских властей жестких мер контроля, выявления всех цепочек распространения инфекции и запрета на передвижение потенциальных носителей инфекции.