В США задержали мексиканца, который работал на Москву

Агенту поручили сфотографировать номера автомобиля, связанного с правительством США.

В США задержали гражданина Мексики, проживающего в Сингапуре. По версии американских правоохранителей, он работал на российское правительство.

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Согласно сообщению на сайте Минюста США, мексиканец Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес был завербован российской стороной в 2019 году. Ему поручили арендовать недвижимость на чужое имя в штате Флорида. Российский куратор предписал Фуэнтесу ничего не рассказывать об их встрече его семье.

В феврале 2020 года Фуэнтес посещал Москву, где получил новое задание. На этот раз ему дали физическое описание автомобиля, связанного с правительством США. Агент должен был найти и сфотографировать номерные знаки, а также указать местоположение машины.

13 февраля Фуэнтес прибыл в Маями из Мехико. 14 февраля автомобиль, который он взял в аренду, приблизился к авто, которое интересовало россиян. Сообщник агента (его супруга) взялась фотографировать номера автомобиля, они привлекли внимание местных охранников.

16 февраля Фуэнтес и его сообщница попробовали вылететь в Мехико из аэропорта Маями. Пограничники проверили телефон жены агента и нашли так снимки номерных знаков (в папке “недавно удаленные”). Подозрительных лиц задержали.

Фуэнтес признался, что поручил своей помощнице сфотографировать номера, и что действовал в интересах чиновников правительства РФ.

Предварительные слушания по делу Фуэнтеса назначены на 21 февраля, а судебное заседание - на третье марта.

В октябре прошлого года сообщалось, что россиянку Марию Бутину, осужденную в США за ведение лоббистской деятельности без регистрации, освободили из федеральной тюрьмы во Флориде.