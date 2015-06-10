ВМС Туниса спасли сотни мигрантов в Средиземном море

Об этом сообщил представитель Красного Креста в Тунисе Аммар Ламлум, передает радио "Свобода". По его словам, группа мигрантов, преимущественно африканцев, пыталась добраться через Средиземное море до итальянского острова Лампедуза.

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Кроме жителей стран Африки к югу от Сахары, в группе мигрантов были марокканцы, египтяне, а также сирийцы. Они отправились на самодельном судне из Ливии, но оно вышло из строя неподалеку от берегов Туниса, добавил спикер.

Тунис вместе с Италией сотрудничают для спасения нелегальных мигрантов, которые массово бегут из Ливии в направлении Европы в непригодных для этого судах, которые часто тонут. Большинство из них направляется к итальянскому острову Лампедуза, что примерно за 300 км от берегов Ливии. Одна из крупнейших таких катастроф произошла 19 апреля, когда в Средиземном море погибли не менее 750 мигрантов с затонувшего переполненного судна.