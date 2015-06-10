Еврокомиссию призвали запретить заграничное финансирование политических партий ЕС
Европарламент призвал Европейскую комиссию разработать законы о запрете финансирования политических партий в странах ЕС из-за его пределов.
Об этом говорится в докладе об отношениях ЕС с Россией, подготовленном депутатом Габриэлиусом Ландсбергисом, и утвержденном во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.
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"Европарламент призывает Комиссию предложить законодательство и гарантировать полную прозрачность политических фондов и финансирования политических партий в ЕС в свете рекомендаций Европейского совета", - отмечено в докладе.
В ходе заседания было высказано предложение запретить голосовать за доклад представителям французской ультраправой партии "Национальный фронт".
Депутаты обвинили эту политическую силу в получении 49 млн евро от российского банка.
Вместе с тем это предложение не было поддержано.
Кроме того, в докладе Европарламент выразил "глубокую обеспокоенность в связи с поддержкой и финансированием Россией мероприятий радикальных и экстремистских партий в государствах - членах ЕС".